AMLO advierte vetar Reforma Electoral si se mantiene transferencia de votos entre partidos

AMLO señala que si Reforma Electoral afecta la democracia la vetará

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso de que la Reforma Electoral, que será discutida nuevamente en las próximas horas en Cámara de Diputados, contravenga principios de la Constitución y se afecte a la democracia, podría vetarla “aunque se invalide todo".

Esto luego de que se le cuestionara si está a favor de que haya transferencia de votos entre partidos para mantener el registro de otros.

“Si no lo mejoran en la Cámara y me pasan a mí esto y, considero que sí es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo”, dijo.

El titular del Ejecutivo recalcó que para dejar a un lado la impresión “de los cretinos del bloque conservador” de que se está actuando de manera tramposa haría valido su derecho al veto, además porque "por encima de los principios, nada".

“Además, no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se esté actuando de manera tramposa. Eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos (…) Muy contrario a lo que consideran mis adversarios, no soy cacique. Si lo considero, la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes”.

En la madrugada de este jueves, el Senado de la República aprobó en lo general con 69 votos a favor y 53 en contra, el primer dictamen a la minuta del plan B de la Reforma Electoral.

En dicho dictamen aprobado se estableció que, cuando se forme una coalición, se pueden distribuir los votos entre los partidos y de este modo mantener el registro.

