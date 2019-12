AMLO señala que el T-MEC beneficiará a la industria eléctrica

La aprobación del T-MEC significará para México mayor inversión en la industria eléctrica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encontraba en la central de ciclo combinado El Sauz, en Querétaro.

Además, a través por las redes sociales, el mandatario federal celebró que la ratificación del acuerdo comecial avanzara de manera exitosa en el país vecino, Estados Unidos.

En su mensaje a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), AMLO señaló: "Ayer se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el tratado de lobre comercio que fue un gran triunfo el lograr este acuerdo. Algunos pensaron que no iba a ser posible, bueno, ayer fue un día muy importante".

Luego sostuvo: "¿Qué va a significar esto?, pues inversiones, nuevas fuentes de trabajo, nuevas plantas, pero también que tengamos energía eléctrica".

��La CG #LosAzufres es uno de los cuatro campos geotérmicos en explotación de la CFE y que posiciona al país en el sexto lugar de generación geotermoeléctrica en el mundo. https://t.co/h0oNKhRED1 — CFEmx (@CFEmx) 21 de diciembre de 2019

El ejecutivo mexicano adelantó que su gobierno se encuentra analizando la construcción de una nueva central de ciclo combinado en El Sauz y se requerirá una inversión de aproximadamente 800 millones de dólares.

"Se requiere 800 millones de dólares, pero se tendría de la energía eléctrica que se está produciendo en esta central", subrayó.

Te puede parecer: AMLO recibe de la CFE peluche en su honor, tiene casco y traje de la Comisión

Antes de ello indicó que harán todo lo posible para que se lleve a cabo, pues "no me gusta hacer compromisos que no puedo cumplir", sin embargo, AMLO no descarta la creación de dicha planta en ese sitio.

Sí­guenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana