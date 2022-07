AMLO señala a reaccionarios de la política energética como "Traidores a la patria"

AMLO señala a reaccionarios de la política energética como

Este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Rosamorada en el Estado de Nayarit, a fin de supervisar el plan de Salud IMSS-Bienestar, no obstante, retomó el tema de las consultas sobre la política energética en el marco comercial del T-MEC.

Durante su mensaje, el ejecutivo destacó que quienes defienden las empresas petroleras y eléctricas del extranjero, son “traidores a la patria”, pues según afirmó han dejado de lado a las empresas nacionales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ahora, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional, bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están protegiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y CFE, están defendiendo a las empresas petroleras y eléctricas del extranjero, son unos traidores a la patria”, externó.

En ese sentido, AMLO dijo que no dará paso atrás en su política energética y recalcó que el país no es colonia de ninguna otra nación.

“No vamos a dar un paso atrás: México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero, y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún Gobierno del exterior, por eso vamos a defender nuestros derechos”, agregó.

Política energética de México

AMLO afirma que no hay problema con el T-MEC

López Obrador ha destacado que su política energética, busca que México produzca su propia gasolina, a fin de que cesen las importaciones del combustible, por lo cuál se procedió a la distribución de recursos millonarios para modernizar seis refinerías existentes, tras las acciones emprendidas, los países integrantes del T-MEC, discutieron sobre qué estás viola al menos cuatro artículos del Tratado de Comercio.

Respuesta de AMLO

No dará vuelta atrás en la política energética

Como se informó en La Verdad Noticias, pese a las advertencias de los expertos y dudas por parte del sector empresarial, el mandatario tomó con ligereza el asunto y reiteró que se mantendrá firme en el proyecto.

Recientemente, en conferencia de prensa el mandatario opinó: “No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí. Igual de cómo supuestamente me recibieron en la Casa Blanca […] Vamos a terminar con eso de que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro país, nos tiene muy preocupados, a ver si consigues a mi paisano Chico Che y ponemos ‘Uy qué miedo’ y la ponemos”.

