AMLO se vacunará la próxima semana; ‘no quiero un espectáculo’

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que, luego de someterse a un estudio sobre anticuerpos, los médicos le recomendaron vacunarse contra el COVID-19.

El presidente dijo, que lo hará la próxima semana, acudirá al módulo que le corresponde, pero no lo hará del conocimiento de los medios.

“Me recomiendan los médicos que me vacune, me vacuno la semana próxima, no les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, pero recomiendan que si, me tengo que vacunar”, precisó AMLO.

AMLO se vacunará contra el COVID-19 la próxima semana

El presidente López Obrador además destacó los avances que se tienen en cuanto a la vacunación contra Covid-19, ya que sólo el día de ayer se vacunó a 254 mil 821 personas y ya suman 7 millones 404 mil 912 inmunizadas en todo el país.

El anuncio lo dio en el marco de la llegada a México esta mañana de un cargamento de más por 500 mil vacunas contra COVID-19, Sputnik V, las cuales servirán para dar continuidad a la jornada de inmunización de personal médico y adultos mayores del país.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las dosis fueron recibidas por el embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, el director General para Europa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bernardo Aguilar, y el director de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pedro Zenteno, en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), aseveró durante el informe técnico diario, que en México hay 31 mil 865 casos activos estimados de coronavirus, aquellos reportados en los últimos 14 días, y que representan el 1% de la epidemia nacional.

México tiene 885 mil 914 esquemas completos de vacunación contra el coronavirus; hay 202 mil 633 decesos, casos estimados 2 millones 427 mil 325 y personas recuperadas 1 millón 769 mil 256.

