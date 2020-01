AMLO se solidariza con el Papa Francisco por el polémico jaloneo que protagonizó

AMLO Y EL PAPA FRANCISCO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comentado que, siente simpatía con el Papa Francisco, quien, no tiene pelos en la lengua y suele realizar comentarios abiertos, donde se muestra en favor o en contra de las decisiones que aquejan al mundo, y en esta ocasión, el presidente mexicano se solidarizó con él ante el escándalo que surgió, luego de que, la prensa tachará la imagen del Santo Padre, porque este “golpeó” la mano de una mujer en Roma el pasado 31 de diciembre del 2019.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigió unas palabras al líder del Estado Vaticano, en solidaridad con este, luego de que, los medios internacionales criticaran duramente al Papa, por el comportamiento que tuvo al ser jalado por una fiel en su camino a la Plaza de San Pedro en vísperas del Año Nuevo.

El mandatario mexicano, relató, este jueves 02 de enero, durante su conferencia matutina, algunas experiencias que ha vivido similares a las del Papa Francisco, además, de expresó su alegría al saber que, el Santo Padre se disculpó con la mujer que lo jaló; así lo manifestó: “Me enteré de un incidente del Papa Francisco, este y me dio mucho gusto que ofreciera disculpa con humildad, al día siguiente, es que somos seres humanos todos, que nadie diga yo no he perdido la calma…”

AMLO, reconoció que, la respuesta brusca del Papa Francisco, fue naturalmente humana, pues, señaló: “…cualquier ser humano reacciona, todos, que nadie diga yo no actué de esa manera. Yo solamente una vez hace poco que me jalaron el brazo y estuve a punto de que se lo llevaran porque jalan y hay euforia, pero el papa hizo muy bien, a veces para las fotos lo agarran a uno, así, y hasta truena la nuca”.

Además, el titular de la Cuarta Transformación, añadió: “me dio mucho gusto que [el Papa Francisco] ofreciera disculpas, porque hay que tener, como él mismo lo mencionó, hay que tener mucha paciencia".

Papa Francisco da manotazo a una mujer en Roma el 31 de diciembre de 2019

