AMLO se reúne con energéticas de EE.UU. para revisar contratos e inversiones

Se reunió con 16 empresas extranjeras para tratar asuntos de gas, energía eléctrica y petróleo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este viernes de la negociación con 16 empresas de Estados Unidos para tratar asuntos de energía eléctrica, gas y petróleo, así como para revisar contratos.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario brindó detalles de la reunión con los inversores y señaló que debido a los entregados “no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, López Obrador dio a conocer que durante su reunión con John Kerry, quien fue enviado por el gobierno de Estados Unidos para realizar acuerdos ambientales, el gobierno mexicano hizo un compromiso de energías renovables y medio ambiente.

AMLO se reúne con empresa estadounidenses

“Fueron 16 empresas en las reuniones para tratar asuntos de energía eléctrica, gas y petróleo, para ordenar todo el desbarajuste que se heredó, en algunos casos entregaron permisos, en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión, en otros casos, sin permiso construyeron plantas o no tenían terminales para almacenar combustible”, mencionó el titular del Ejecutivo.

El mandatario mencionó también que los encuentros con las compañías estadounidenses incluyeron las conversaciones sobre las plantas de licuefacción y la extracción de un yacimiento en el campo Zama, Tabasco.

Por otro lado, López Obrador adelantó que a más tardar en una semana se va a dar a conocer la propuesta del gobierno para que se decida la suspensión del horario de verano; una encuesta, “yo tengo la facultad para enviar una iniciativa”, señaló.

¿Cuál es la profesión de Andrés Manuel López Obrador?

El presidente es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.

