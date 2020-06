AMLO se responsabiliza de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se responsabilizó esta mañana de ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo" Guzmán, detenido en Culiacán, Sinaloa, en 2019, tras un operativo organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo Andrés Manuel durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Morelos.

El mandatario federal explicó que su decisión fue "para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa", precisó.

Conferencia de prensa matutina, desde Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que ha entablado pláticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha ofrecido su ayuda para luchar contra el narcotráfico, pero no ha sido así, pues "lo que se está haciendo es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía, había mucha injerencia de elementos, agencias del extranjero en asuntos internos de México", agregó.

AMLO recordó cuando en "Morelos ajusticiaron a un jefe de una banda criminal, famoso en un operativo y se supo que había intervenido una organización de Estados Unido”, lo cual no ha pasado durante su administración, aseguró el presidente.

AMLO reconoce respeto de Trump a la soberanía de México

"El que estaba de embajador de Estados Unidos, en ese entonces declaró que el gobierno de Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército, se metió a opinar sobre un asunto que solo compete a nosotros a los mexicanos, había una injerencia total, eso ya no, hay relaciones de cooperación pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el presidente Donald Trump", sentenció.

Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo" Guzmán.

Algunos de los casos mencionados por el presidente fueron el asesinato de mujeres y niños en Bavispe, Sonora, o mejor conocido como el caso LeBaron, donde Trump ofreció su ayuda a México para enviar a agentes a investigar los hechos y castigar a los resposables.

Sin embargo, Andrés Manuel rechazó la ayuda y mencionó que durante su administración, no permitirá que ningún gobierno extranjero intervenga en las acciones de seguridad del país, pues “eso es respetar, hacer valer nuestra soberanía, no acuerdos como este de Rápido y Furioso, en privado de espaldas al pueblo, sin informar y afectando en vez de ayudar a la gente, entonces, por eso, sí es distinto lo que ahora se está llevando a cabo”.