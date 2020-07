AMLO se realizará prueba de Covid-19 esta tarde

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México mencionó durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 6 de julio que la tarde de este mismo día se realizará la prueba de Covid-19 previo a su viaje a Washington, Estados Unidos, en donde se reunirá con el mandatario Donald Trump.

En días anteriores, AMLO presidente declaró que si el Gobierno de Estados Unidos se lo pidiera, él sin problemas se realizaría el examen médico, pues quiere colaborar en todo para conservar la buena relación que hay entre ambas naciones.

AMLO se hará prueba de Covid-19

“Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde, ya mañana si alcanza que me den el resultado, mañana les informo”.

AMLO precisó que si se requiere, en Estados Unidos, bajo un protocolo se realizará nuevamente la prueba del nuevo coronavirus junto a todo el equipo de trabajo que lo acompañará a su primer viaje de trabajo presidencial en el extranjero.

“Ahora que voy a salir me voy hacer la prueba porque no puedo ir enfermo sería irresponsable”.

Por ello mencionó que se hará el estudio médico y apenas tenga los resultados los hará públicos.

“Si allá también hace falta de acuerdo al protocolo de salud que yo me haga otra prueba estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad”.

Pese a todo, AMLO asegura que no tiene síntomas de la enfermedad; no tiene tos seca, tampoco calentura y no ha presentado signos de cansancio ni se ha sentido decaído.

“No tengo problemas de respiración. Por eso no me he hecho la prueba”.

AMLO está dispuesto a cooperar con Estados Unidos por prueba de covid-19

Te podría interesar: AMLO irá 'solterito' a EU, Beatriz Müller no lo acompañará

López Obrador también mencionó que si hay una buena relación con Estados Unidos y por ello aprovechará la reunión para hablar del trato que reciben los migrantes.