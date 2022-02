AMLO se pronuncia ante la crisis en Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció este miércoles ante la actual crisis que se vive en Ucrania ante la tensión con Rusia, y señaló que no hay motivos para que haya una invasión.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dejó clara la postura de México en el tema y señaló que si bien, ha llamado a resolver el conflicto por la vía diplomática, “no aceptamos que un país invada a otro”.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, este miércoles, Ucrania declaró estado de emergencia en todo país mientras que Estados Unidos y sus aliados aumentaron la presión sobre Rusia con duras sanciones.

AMLO opina sobre crisis en Ucrania

NO ACEPTAMOS QUE UN PAÍS INVADA A OTRO: AMLO SOBRE CRISIS EN UCRANIA



"Somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones" dijo @lopezobrador_



"Tenemos otras energías" si escala el conflicto y presione a energéticos. pic.twitter.com/z3ZnAEug8b — Emeequis (@emeequis) February 23, 2022

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que una invasión sería contraria a los derechos internacionales por lo que llamó a resolver los conflictos de forma pacífica. “Somos partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay razón, es contrario al derecho internacional de las naciones”, señaló.

Asimismo, el mandatario respaldó la postura de Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, quien urgió a todos los involucrados en el conflicto a enviar una señal clara que revierta las tensiones en la región, esto durante el Consejo de Seguridad llevado a cabo el 17 de febrero.

“Esa es la política que México ha sostenido, es lo que planteó nuestro representante ante la ONU y que coincide con lo propuesta por el secretario de la ONU”, detalló el presidente.

En medio de la tensión entre ambas naciones, ayer, la representante permanente alterna en la Misión de México ante la ONU, Alicia Buenrostro Massieu, llamó de nueva cuenta a dejar a un lado acciones que pudieran agravar en el corto plazo la crisis y concentrarse en el diálogo como única vía para resolver el conflicto.

¿Cuál es la causa del conflicto entre Rusia y Ucrania?

El conflicto en el este del país ha cobrado más de 14.000 vidas

El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la ex república soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia . Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios de 2014, Rusia atacó a Ucrania.

El conflicto en el este del país se ha cobrado desde entonces más de 14.000 vidas. Si quieres conocer más sobre el tema te recomendamos: ¿Conflicto entre Ucrania-Rusia podría desencadenar una guerra?

