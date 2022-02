AMLO se pronuncia ante el asesinato de 17 personas en un velorio de Michoacán

El presidente confirmó que los cuerpos no fueron encontrados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció este lunes ante el presunto asesinato de 17 personas en San José de García, en el estado de Michoacán, por parte de civiles armados.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario informó que la Fiscalía General de Michoacán no ha encontrado los cuerpos que presuntamente fueron fusilados en un velorio.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, a través de redes sociales circuló un video en que se observa cómo un grupo armado interrumpe un velorio en Michoacán, el cual dejó un saldo de presuntamente 17 fallecidos.

Cuerpos de víctimas del velorio en Michoacán continúan desaparecidos

Pide el presidente "esperar" hasta tener más información sobre los hechos en San José de Gracia, Michoacán, donde hay videos donde sicarios fusilaron al menos a 17 personas.



López Obrador informó que de acuerdo al reporte enviado por la Fiscalía y el gobierno estatal “es que no se han encontrado cuerpos” en el lugar de los hechos, sin embargo, señaló que se hallaron los casquillos.

“Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención porque esas noticias. Ojalá y no sea cierto, ojalá no sea como lo están difundiendo”, apuntó el presidente.

También este lunes, se difundió que las autoridades hallaron la escena del crimen “lavada”, es decir, durante el operativo montado en el lugar de los hechos por personal de la Fiscalía se encontraron evidencias pero no se hallaron los cuerpos de las víctimas.

¿Cuál es la ciudad más peligrosa de Michoacán?

Presuntamente 17 personas perdieron la vida en municipio de San José de García.

De acuerdo a Forbes, el municipio de Zamora es el municipio que más casos de asesinatos registra en el estado con 148 homicidios dolosos, seguido de Morelia, con 138 y Uruapan, con 90. De acuerdo al reporte diario de seguridad presentado por el Gobierno de AMLO, se contabilizaron 88 homicidios dolosos, de los cuales 6 se reportaron en Michoacán. Cabe señalar que el asesinato de las 17 personas en un velorio no fueron contabilizados debido a que hasta el momento no continúan las investigaciones.

