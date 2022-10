AMLO se pronuncia ante conflicto de Ricardo Monreal y Layda Sansores

Sobre la guerra sucia que acusa el senador de Morena, Ricardo Monreal, tras el anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de exhibirlo en su programa El martes del Jaguar, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este este tipo “de cosas” son de mal gusto y puede tener en efecto boomerang y afectar a quien las lleva a cabo.

A pregunta expresa, el primer mandatario rechazó que este tipo de revelaciones puedan afectar políticamente la imagen de Morena para la elección del 2024, al contrario, puede beneficiarles, pues la ciudadanía no se dejará manipular.

“La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. A veces eso tiene efecto de boomerang y perjudica a quien suelta ese tipo de cosas”, respondió.

A pesar de no estar de acuerdo con estas prácticas, el titular del Ejecutivo federal expresó su afecto y admiración por la gobernadora Layda Sansores, ya que es una mujer “luchona”.

“Yo estimo muchísimo, muchísimo, muchísimo, la quiero mucho, mucho, la admiro por ser luchona, a Layda Sansores, que ha enfrentado todo, me consta: represión, fraudes. Es una mujer de lucha, con convicciones”.

De igual forma, López Obrador dijo respetar al senador Ricardo Monreal, pues lo conoce de hace ya algún tiempo, sobre todo, porque renunció al PRI cuando no le dieron la candidatura a la gubernatura de Zacatecas.

Recordó que el expresidente Ernesto Zedillo le envió el expediente de Monreal Ávila para alertarlo de no abanderarlo pues lo relacionaba con el crimen organizado.

“Me mandaron de Los Pinos el expediente de Ricardo, que no fuera yo a cometer el error de que se aceptara como candidato de nosotros, porque estaba vinculado a la delincuencia organizada, un expediente así de grueso, y me dediqué toda una noche a leerlo y no encontré nada”, precisó.

Dijo que lo único que encontró es que uno de los hermanos de Monreal lo había acusado de robarse un caballo, pero eso no fue impedimento para darle su apoyo y al final el resultado fue que ganaron Zacatecas con su candidatura e “hizo un buen gobierno”.

En tono conciliador, López Obrador exhortó a los militantes morenistas “no pelear” y anteponer la transformación del país que inició a partir del 1º de diciembre de 2018.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram