AMLO se fue duro contra Morena, el partido que fundó.¿Por qué?

El presidente de México y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una severa crítica a este organismo político debido al desorden que impera en su interior, sobretodo con los pleitos entre los aspirantes a la presidencia y secretaría general del mismo.

Por eso, el mandatario pidió a quienes aspiran a dirigir Morena respetar la elección de los militantes en la encuesta abierta que comenzará este día, ya que- dijo- "hay un desbarajuste" en el partido que le costó mucho fundar.

Asimismo, AMLO criticó que ya se lleva más de un año sin resolver el asunto y permitieron que un tribunal (el Electoral del Poder Judicial de la Federación) se metiera en la vida interna partidaria.

Y apuntó: Ojalá y se le tenga (la dirigencia de Morena)también confianza a la gente, si se hace una encuesta y la gente dice esta persona, pues ésa es la opinión del pueblo, respetarlo, no que me inconformo; pues sí, todos tenemos derecho a eso, derecho a inconformarse, pero si es por afán individualista no tiene caso, no tiene sentido, no va a tener éxito nada de eso.

Morena es pueblo: AMLO

Pero el mandatario remató con una frase lapidaria para los miembros de su partido: "Es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, o sea, porque no hay dirección, hay un desbarajuste”.

López Obrador instó a los miembros del Movimiento Regeneración Nacional a estar a la altura del pueblo para “que no estén pensando que son indispensables, insustituibles, afortunadamente Morena es pueblo".

Te puede interesar:AMLO temas de la conferencia 02 de octubre: Celebra aprobación de consulta popular

Hoy hace 9 años, Andrés Manuel y el pueblo obradorista atestiguábamos el nacimiento de lo que se convertiría en el Partido del Pueblo: Morena.



Lo digo fuerte y claro: es un honor estar con Obrador y luchar por principios y no por cargos; por la justicia y no la venganza. pic.twitter.com/AbtppfmMRT — Antonio Attolini �� (@AntonioAttolini) October 2, 2020

Cabe recordar que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo como los únicos hombres que participarán en la encuesta abierta para la dirigencia de Morena. También estarán Hilda Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez y Yeidckol Polevnsky, quienes fueron incluidas de manera automática para garantizar que la paridad de género no se viera afectada tras el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).