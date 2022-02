AMLO se enorgullece de sus hijos por su forma de afrontar el acoso y espionaje

El mandatario federal aclaró que sus hijos saben la diferencia entre lo familiar y el servicio público/Foto: Quien

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante su conferencia matutina de este 15 de febrero, que se siente orgulloso de la forma en la que sus hijos han resistido el espionaje y el acoso por parte de autoridades, desde su etapa como dirigente social en Tabasco.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal contó un episodio donde estuvo a punto de ser detenido durante el movimiento por la defensa del petróleo en Tabasco, en la década de los noventa, donde fue espiado en ese momento por el Gobierno Federal, a través del Cisen, y por autoridades estatales. “Ellos (sus hijos) han visto como cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995, 1996”, mencionó.

“Yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal, como 11 delitos, entonces para obligarme a que yo me amparara o que yo me fugara, pasaban helicópteros del Cisen, estaba (Jorge) Tello en el Cisen, y Roberto Madrazo de gobernador”, recordó AMLO, quien es padre de cuatro hijos: José Ramón, Gonzálo Alfonso, Andrés Manuel López Beltrán, y Jesús Ernesto López Gutiérrez.

AMLO afirma que sus hijos “se han portado bien”

El presidente López Obrador recordó al final de la 'mañanera', al borde del llanto, que sus hijos han lidiado, desde que eran niños, con el acoso y el espionaje. Así lo contó.



En su anécdota, López Obrador explicó que sus hijos ya han vivido los casos de espionaje desde hace años: “Entonces se quedaban los helicópteros encima de la casa, le agradezco mucho a Lourdes Galán, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar… a mis hijos… entonces ya ellos saben qué es esto”, dijo.

“Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano destacó que en su etapa como dirigente social sus hijos no han ocupado un cargo en el Gobierno. “Ese es el acuerdo que tenemos, sabemos muy bien y yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo”, señaló.

“Y agradezco al creador de que no pintan para hacer como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores”, expresó el presidente AMLO en “La Mañanera”.

¿De qué trabaja el hijo de AMLO?

La lujosa vivienda del hijo del presidente generó polémica/Foto: Reporte Índigo

Como informamos en La Verdad Noticias, el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, ha estado en medio de la controversia desde hace varios días después de que una investigación reveló que Keith Schilligs, ejecutivo de Baker Hughes, cedió el uso de una lujosa casa en Conroe, Texas, a López Beltrán y a su esposa, Carolyn Adams.

Sin embargo, José Ramón asegura que no hubo “conflicto de interés” con respecto a la adquisición de dicha mansión, ya que él supuestamente no tiene injerencia alguna en el gobierno de México y sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal en Houston.

