AMLO se enfrentará a los delincuentes y asegura que la dignidad no tiene precio

Ante los constante ola de delincuencia que se vive en México el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado el reto de enfrentar este problema por lo que su gobierno buscará que todos los delincuentes sean castigados ya que como él dijo “nosotros no tenemos precio, la dignidad no tiene precio”.

AMLO dijo que pese a que su Gobierno ha enfrentado situaciones difíciles no cambiará la estrategia de seguridad, la cual está basada en atender las causas que originan la violencia.

El Presidente destacó que al no tener complicidad entre autoridades y delincuencia, no se va “respetar a los delincuentes, no, el que cometa un delito será castigado y no vale el dinero, nada que con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, la dignidad no tiene precio”.

AMLO toma el reto de luchar contra la delincuencia pues refleja la decadencia moral de Mexico.

Durante su conferencia prensa, más conocida como “La Mañanera” que aun cuando se llevará un tiempo para lograr la paz, su Gobierno tiene ese objetivo por lo que estará trabajando arduamente para lograrlo.

Lo anterior lo mencionó debido a que la violencia que impera en México es la clara muestra de una grave descomposición social, por lo que su Gobierno atenderá dicho problema desde las causas con programas de bienestar.

Así mismo, en cuanto al atentado ocurrido en semanas anteriores en Culiacán, Sinaloa, señaló que los delincuentes que formaron parte de la balacera se encontraban drogados, “esto los llevó a estar en un alto nivel de irracionalidad”, señaló el Presidente López Obrador.

Con respecto a ello, AMLO fue cuestionado por mencionar las frases de “te voy a acusar con tu mamá, un fuchi guácala no alcanza”, a lo que el mandatario federal dijo que, no se soluciona con palabras, pero son frases para simplificar mucho, “para decir lo menos”, dijo.

AMLO declaró que aunque se tome algún tiempo va a recomponer el tejido social, pero fue sincero al decir que durante el proceso se pueden cometer errores.