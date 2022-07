AMLO se deslinda de retención de Alejandro 'Alito' Moreno en el AICM

En la conferencia matutina que se llevó a cabo este miércoles 27 de julio en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre la retención de Alejandro ‘Alito’ Moreno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX), y el mandatario federal aseguró que él no tiene nada que ver.

Así mismo indicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene todo el derecho de expresar su descontento hacia su administración, misma que se autodenomina Cuarta Transformación 4T, ya que el mismo presidente ha vigilado que “nadie sea perseguido”.

“Siempre he dicho que no es mi fuerte la venganza, no odio, yo estoy contribuyendo, como muchos, a que limpiemos de corrupción nuestro país”.