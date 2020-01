AMLO se deslinda de conflictos internos de Morena

AMLO dijo que no dicta línea en Morena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso realizar ningún comentario sobre lo que ocurre en el partido que fundo, en donde actualmente existen 2 presidentes: Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuellar.

“No, nada, nada, nada. Silencio. No cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso. Ya lo he dicho, les deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia.

En la conferencia mañanera reconoció que sigue perteneciendo a Morena, solo que tiene licencia. “Sí, nada más que tengo ahora licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos”, acotó.

Recordó que “antes, y esto es un cambio importante, el presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a la Presidencia, jefe político, y él decidía quién iba a dirigir el partido, de donde surgía el presidente.

“Eso ya no, yo no me ocupo de eso, yo estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a pobladores del campo, de la ciudad, a ricos, a pobres, a todos. No soy jefe del partido ni jefe de grupo ni jefe de camarilla”, resaltó.

Dijo que le gustaría gustaría no sólo ser solo jefe de Estado, “me gustaría ser jefe de nación, en eso sí, pero no meterme en las cuestiones partidistas. Sí hablar con todos, recibir a todos, tener comunicación con todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas”.

Reunión con partidos

Asimismo adelanto que “hoy mismo me voy a reunir con gobernadores del PRI, vamos a comer con los gobernadores del PRI, el jueves voy a desayunar con legisladores, senadores de Morena precisamente, y del PT y de otros partidos, y la semana que viene voy a comer con gobernadores del PAN, para mantener comunicación, buenas relaciones, intercambiar puntos de vista, pero en lo que corresponde a esto que vimos: los baches, cómo le hacemos, cómo les fue de presupuesto, en qué podemos ayudar, qué obras va a llevar a cabo la federación en esos estados, en caso de los gobernadores”, apuntó.

Les puedo decir que por esta política se logró el primer convenio de federalización de la educación, se firmó el viernes con el gobierno de Michoacán ya la federalización de los servicios educativos en ese estado.

En síntesis afirmó que "no hay línea" para definir al dirigente de Morena, el partido que fundó y que enfrenta una crisis por el control de la dirigencia nacional y sus recursos.

"A ver, ¿cuál es la línea para nombrar a los dirigentes de los partidos? La línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática" (Ariel Velázquez).