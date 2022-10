AMLO se compromete a combatir escasez de medicamentos en Guerrero

"Ahora no hay, pero va a haber", reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de medicamentos en esta zona de La Montaña.

A diferencia de Chilapa de Álvarez y Tlapa de Comonfort, en este municipio guerrense, los pobladores demandan que haya medicinas en los centros de salud a los que acuden.

Fue en el momento en que el mandatario federal estaba explicando los programas sociales aplicados en Guerrero, cuando un hombre lo interrumpió: "No hay medicinas".

"Ahora no, pero va haber, es mi compromiso. Nos está costando un poco, pero estamos avanzando", respondió.

AMLO se compromete a dar medicamentos

Ante olinaloenses, López Obrador se comprometió a que en toda la República Mexicana habrá medicinas, no solo del cuadro básico, y serán gratuitas.

Esto, dijo, se se podrá consolidar porque hay recursos y éstos ya son robados por las autoridades. "No es una cosa material, como no se roban el dinero nos alcanza".

El político tabasqueño dijo que la pandemia por Covid-19 detuvo el fortalecimiento del sistema nacional de salud.

"Aunque duro dos años, hasta que ya parece ya está disminuyendo sus contagios y sus efectos nocivos. Pero ya que termino la pandemia, ya iniciamos en tres estados y están concluidos al 100 por ciento, con medicamentos, médicos".

Comentó que en Guerrero se está haciendo un estudio de diagnóstico para saber las necesidades en clínicas y hospitales y aplicar el Programa IMSS-Bienestar.

4T sin medicamentos

La Verdad Noticias conversó con el maestro Isaac Menor Hernández quien denunció ante López Obrador la falta de medicamentos en Olinalá.

Narró que el pasado 10 de octubre, llevó de emergencia a un estudiante de la escuela primaria bilingue "Tonatiuh", al sufrir la picadura de un chichahuate, un animal ponsoñoso de la región y tuvo que comprar "hasta las jeringas".

"Fueron 480 pesos, ¿cómo es posible que estemos en la Cuarta Transformación y en la clínica para indígenas no haya medicamentos", dijo en tono molesto.

El también presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Olinalá, comentó que el Seguro Popular tampoco cubría todas las necesidades del paciente, pero si ahora hay millones destinados a medicamentos porque no los otorgan en las clínicas de zonas rurales.

Por ello, pidió al Gobierno Federal se haga una investigación para saber realmente el destino de los fármacos.

Y dijo: "No es que no esté cumpliendo, si está cumpliendo, pero aqui los meducamentos no están. Entonces ñido que se investigue, que se lleve un control de los medicamentos".