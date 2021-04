AMLO se aplicará la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que en unos días más se aplicará la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca.

“Sí me corresponde aplicar AstraZeneca. Ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner”, afirmó.

“No sé si vaya a un centro de vacunación, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que vacunarnos nos protege y no hay que tener temor”, puntualizó AMLO.

AMLO decidió siempre si ponerse la vacuna contra el COVID-19

El presidente afirma que la vacuna AstraZeneca es segura

El presidente reiteró que no se ha registrado ningún caso grave por reacción a alguna de las vacunas.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, por su parte, sobre este tema Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la vacuna contra COVID-19 elaborada por AstraZeneca no representa riesgos para la salud, por lo que se continuará con su utilización en el país.

Asimismo, dio a conocer que la Secretaría de Salud federal (SSa) se alista para arrancar con la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación donde se aplicará la dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas entre los 50 y 59 años.

Asimismo, se informó que también se concluirá también con la aplicación de las segundas dosis que estén pendientes en adultos mayores y en personal de la salud.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, precisó que “el 30 de abril, Día del Niño terminaremos de vacunar a los abuelos y enseguida, sin interrupción, empezaremos a vacunar a las personas del siguiente bloque de edad, de 50 a 59 años, más toda aquella persona que tuviera más de 60 años y que por la razón que sea no haya sido vacunada durante la etapa 1”.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Instagram y mantente informado.