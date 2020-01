AMLO se NIEGA a entregar a ex funcionarios de Evo Morales refugiados en embajada

A pesar de los problemas que han sucio en la embajada de México en Bolivia, el presidente Andrés Manuel López (AMLO) reveló en la conferencia mañanera en el Palacio Nacional que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no entregará a los ex funcionarios de Evo Morales, ex presidente, que se encuentran en la embajada mexicana con asilo político.

En la primera conferencia del 2020, AMLO recalcó que México no pude flaquear en darle protección a los ex funcionarios de Evo Morales que recibieron asilo en la embajada de México en Bolivia.

“No podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y luego se produjeron órdenes de aprehensión”, afirmó AMLO después de unos días de vacaciones en su rancho de Palenque, Chiapas.

AMLO MANDA MENSAJE A EMBAJADORA

López Obrador mando un mensaje a María Teresa Mercado, embajadora en Bolivia; AMLO dijo sentirse satisfecho del trabajo de la funcionaria ante los problemas que se han registrado con el gobierno de Bolivia.

Recordemos que los diplomáticos de la embajada de México en Bolivia denunciaron hostigamiento por parte de las autoridades bolivianas. Los funcionarios del gobierno de AMLO dieron a conocer a través de varios comunicados de prensa que el nuevo gobierno de Bolivia mantenía un gran número de elementos de seguridad en constante vigilancia del edicto y del personal de dicha institución.

Después de las acusaciones, el gobierno de Jeanine Áñez Chávez expulsó a la embajadora mexicana en Bolivia y a dos funcionarios de la embajada española de dicho país, situación que aumentó la tensión diplomática entre estos países.

