AMLO sabía de los videos de Pío López y David León desde hace 5 días

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los videos donde se observa a su hermano Pío y al excoordinador nacional de Protección Civil, David León, intercambiando sobres con dinero en efectivo, no fueron sorpresa para él, ya que desde hace cinco días David León le informó que lo habían amenazado con difundirlos en los medios.

Le advirtieron sobre la difusión de los videos de Pío y David

Durante su tradicional conferencia de prensa que ayer realizó en el Campo Militar 14-A en Aguascalientes, el primer mandatario federal mencionó que también recomendó a León a no interponer ningún amparo ante posibles denuncias que pudieran derivarse de esa grabación, pues insistió en que “el que nada debe, nada teme”.

“Yo ya sabía desde hace cinco días o seis. Me buscó David León en donde le advertían que iban a salir estos videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad. Y ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo.

“Le sugerí qué también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperara a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos. Entonces con esto pues no podría él hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses”, resaltó López Obrador.

El presidente comentó que estos videos deberán ser investigados por la Fiscalía General de la República para que la ciudadanía conozca la verdad respecto a estas grabaciones.

Sin embargo, adelantó que los videos fueron captados en 2015 y el dinero corresponde a aportaciones que los ciudadanos daban al movimiento que él encabezaba ya que no recibían dinero como los demás partidos políticos.