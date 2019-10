AMLO revisará contratos que firmó Felipe Calderón; algunos son FRAUDES

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional de este jueves 17 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que se centrará en revisar los “contratos sin salida” que firmó Felipe Calderón Hinojosa, ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y ex mandatario de la República.

Añadió que pese a que hay algunos contratos en los que ya logró un acuerdo, hay otros bajo el mismo concepto, en el que se realizan pagos que no se justifican y ante todo esto, ya ordenó revisar, pues hasta el día de hoy, se le sigue pagando a filiales de Odebrecht.

De acuerdo con las palabras del tabasqueño, “desde el gobierno de atrás, no el pasado, el anterior, se está pagando a empresas contratos que llamas ‘sin salida’ en donde se paga porque se paga y por eso estamos haciendo una revisión porque ¿como que son salida? ¿Entonces voy a ser cómplice de corrupción? ¡Voy a estar pagando sin que se use un gasoducto porque el contrato está así? ¡No! Ya di la instrucción y todo esto se tiene que revisar y tiene que haber salida ¿cómo no? ¡si es fraude!”, aseguró Andrés Manuel.

En específico, informó que hay un caso de un contrato de una de las filiales de Odebrecht donde se produce polietileno, y se firmó el contrato de Pemex, “entregue materia prima que no tenemos, no sé tenía en México y hay que comprarla y su no se le entrega hay que pagar sobreprecios elevadísimos, de verdad ¡cosas irracionales! ¿A quién se le ocurre?”.