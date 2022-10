AMLO reveló que el TLC con Ecuador no se firmó por imposición de condiciones

México no ha podido firmar el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, porque está pidiendo quitar aranceles en el plátano y camarón, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa de este martes, el titular del Ejecutivo federal

dijo que, ante esta condicionante, se está analizando en qué rubros es necesaria la importación de alimentos, ya que no se trata de dejar desamparados a los productores nacionales.

Indicó que esto refleja el compromiso del Gobierno Federal de no permitir la llegada de alimentos sin límites.

"Para que vean de que no es política de apertura a tabla rasa, así sin límites estratégicos de ninguna índole", dijo.

Y a sus paisanos tabasqueños y veracruzanos les mandó un mensaje de confianza.

"No hemos podido firmar el acuerdo de libre comercio con Ecuador porque nos están pidiendo que quitemos aranceles en plátano y en camarón*. Entonces no es dejar desamparado a los productores naciones, es ir viendo en que sí, en que no y esto aprovecho ahora transmitirlo a mis paisanos de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de San Rafael, que producen plátano y a los que capturan camarón en Sinaloa", acotó.

