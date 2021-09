AMLO reveló que el Conacyt tendrá incremento en presupuesto, al igual que becas

El 22 de septiembre AMLO reveló que el Conacyt tendrá incremento en presupuesto, rechazando que se haya dado una disminución, por lo que procedió a aclarar que el incremento será del 11.26% nominal y de 7.3 por ciento real.

Es así que el presupuesto para el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) no se redujo y en 2022 tendrá un alza, por lo que sus recursos ascenderán a 29 mil 564.2 millones de pesos, para fortalecer al sector de ciencia, tecnología e innovación.

Recordemos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es un organismo público descentralizado del gobierno federal dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

AMLO reveló que el Conacyt tendrá incremento en presupuesto

Los recursos ascienderán a 29 mil 564.2 millones de pesos.

AMLO reveló que el Conacyt tendrá incremento en presupuesto dejando claro que: "Una compañera sostuvo que se había disminuido, que era menos lo estimado para el presupuesto del Conacyt, que había una reducción en el presupuesto y eso no era cierto”.

De acuerdo con el Presidente de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2022 se fortalecerá, por lo que agregó: “comenté que no era así, (respecto a la presunta reducción de presupuesto) no tenía todos los elementos, dije que incluso podría ser menos, pero que ya no se robaban el dinero, que era la diferencia sustancial”.

Ahora bien, López Obrador dejó claro que "cuando se habla de un incremento nominal no se toma en cuenta la inflación", en tanto en el momento en el que se menciona el aumento real, sí se descuenta la inflación, por eso el incremento de 11.26 por ciento nominal y de 7.3 por ciento real.

Becas para posgrados

AMLO reveló que el Conacyt tendrá incremento en presupuesto, pero también lo tendrán las becas para posgrados.

Durante la mañana del 22 de septiembre, el mandatario federal, López Obrador, dijo que para el siguiente año se beneficiará a 61 mil 998 estudiantes debido al incremento de 3.8 por ciento de las becas de posgrado, el cual equivale a 12 mil 442 millones de pesos.

Incluso, dijo que el Conacyt continuará otorgando becas para atender a las poblaciones históricamente excluidas "como es el caso de la población indígenas".

En lo que respecta al Sistema Nacional de Investigadores sostuvo que se destinarán 7 mil 277 millones de pesos, 31 por ciento más que el año pasado para atender a 38 mil 127 investigadores en sus diferentes categorías.

Malos manejos en el Conacy

Durante el momento en que AMLO reveló que el Conacyt tendrá incremento en presupuesto, le fue cuestionado sobre los malos manejos del consejo, de los cuales dijo que presuntamente hubo tales y que serán las instancias de justicia las que aclaren los hechos.

