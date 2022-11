AMLO revelará el modelo político, económico y social que ha llevado en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, en su discurso por sus cuatro años de gobierno, dará a conocer la definición del modelo político, económico y social que se está llevando a cabo en México.

En La Mañanera, el primer mandatario dijo que en estos días "va a filosofar", para poder buscar un término adecuado y definir "cómo vamos a llamar esto que estamos aplicando".

"Voy a hacer algo que no he hecho: voy a definir como denominar el modelo político, económico y social que estamos llevando a cabo, porque no es neoliberalismo, tampoco es como dicen nuestros adversarios, comunismo", indicó.

