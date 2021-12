AMLO revela sus tres deseos para 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha revelado cuáles son sus tres deseos para 2022, esto son: que se termine la pandemia, que se fortalezca la grandeza cultural de México y que haya menos pobreza.

Durante su última conferencia de prensa del año el mandatario indicó que desea que la pandemia finalice para que ya no se pierdan más vidas.

"Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo, por esta pandemia, que no se sigan enfermando, hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo", dijo durante su última conferencia de prensa del año.

Pidió a los mexicanos no olvidar su historia

Su segundo deseo estuvo centrado en el país que gobierna, pues indicó: "Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural”.

Es por ello que pidió a los mexicanos que reivindiquen su historia, que las personas no olviden sus orígenes y que se sientan orgullosos pues es precisamente por nuestra historia que tenemos una identidad cultural.

“No olvidemos de dónde venimos, qué somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen, que el que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene nunca sabrá hacia dónde se dirigirá" indicó.

Para su tercer deseo el presidente de México indicó que espera que haya menos pobreza, que a las personas no les falte dinero para sus necesidades básicas, en especial para su alimentación y que haya trabajo para todos los ciudadanos.

"Que nadie padezca de hambre, que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo; que el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario y básico".

Antes de finalizar la conferencia de prensa el presidente recordó el deseo que ha tenido desde hace mucho, el cual ya ha indicado en otras ocasiones, este es que todos sean felices, pero no por la acumulación de bienes materiales o fama.

"La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, y con el prójimo", dijo.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

El sexenio del presidente finaliza en 2024

AMLO tomó posesión cómo presidente de México el 1 de diciembre de 2018 y dado que los periodos presidenciales en el país son de seis años, el sexenio de López Obrador termina en el año 2024.

