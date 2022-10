AMLO revela razones de la salida de Jiménez Pons de Fonatur

Los cambios en la dirección del Fondo Nacional de Fomento (Fonatur) no fueron por faltas graves o actos de corrupción, sino para darle velocidad a las obras del Tren Maya, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre si las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra Rogelio Jiménez Pons sobre daño patrimonial e incumplimiento de la ley fueron la causa de su remoción.

Al respecto contestó que no, que la decisión de que el senador con licencia, Javier May Rodríguez, tomara la batuta del Tren Maya es por su amplia experiencia en la administración pública y por su cercanía con la gente.

“La decisión de hacer cambios en Fonatur fue básicamente para imprimirle más velocidad —hablando del tren— a la obra, que se avanzara más, y por eso está Javier May (…) que tiene mucha experiencia en el trabajo con la gente. Fue dos veces presidente municipal de Comalcalco; senador de la república, secretario de Bienestar en nuestro gobierno. Y estamos disponiendo de los mejores cuadros”.

Subrayó que los funcionarios al tener encargos y no cargos, se “desdoblan” para avanzar en los proyectos del gobierno federal, puso como ejemplo la refinería de Dos Bocas, que se pudo concluir por la intervención de la secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Observaciones de la ASF sobre Jiménez Pons y el Tren maya no son graves

Sobre las observaciones que realizó la Auditoria Superior de la Federación sobre Jiménez Pons, López Obrador dijo que “no son graves”, y que éstas no siempre tienen que ver con corrupción.

“Debe de haber observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, como en otras dependencias, pero no son graves. Hay que tomar en consideración que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con corrupción, puede ser por considerar que no se cumplieron ciertos procedimientos y hay posibilidad de solventar todas esas irregularidades que se presenten”.

