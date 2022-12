AMLO revela qué recomendación de Enrique Peña Nieto sigue sobre la política | AMLO revela qué recomendación de Enrique Peña Nieto sigue sobre la política

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mencionó la recomendación que Enrique Peña Nieto, exmandatario del país, le hizo cuando finalizó su presidencia, acerca de la letalidad en política.

Esto tuvo lugar en la tradicional mañanera de este lunes en el estado de Campeche,

Recomendación de Enrique Peña Nieto a AMLO

El presidente tiene una relación de respeto con Enrique Peña Nieto a pesar de la denuncia en su contra

Andrés Manuel López Obrador contó que seguía la recomendación de Enrique Peña Nieto, quien le dijo que lo traicionaron.

“Estoy siguiendo el ejemplo, mejor dicho, la recomendación de Peña, que me dijo: ‘Son unos ingratos, todos me traicionaron. Los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda’. Esos no tienen amigos, y como no tienen ideales…

“Cuando hablan de lealtad, yo siempre pienso que la lealtad verdadera, la auténtica es la que se da a partir de la coincidencia en un proyecto de nación, en la defensa de una causa, esa es la verdadera lealtad; porque la lealtad personal, y más en política, es una falacia. En política, la llamada lealtad por lo general es abyección.

“Y también, aunque hay excepciones, pero los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad. Pero, bueno, eso es”, expresó López Obrador.

La relación entre AMLO y Enrique Peña Nieto

La relación con este expresidente es diferente a la de Vicente Fox o Felipe Calderón

En anteriores ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que le tiene ‘respeto al expresidente Peña Nieto’ aunque lo ha denunciado ante el Ministerio Público por ‘Traición a la patria’.

También en esas ocasiones explicó los motivos por los que le guarda respeto y consideración, y por el contrario de lo que ocurre con Vicente Fox y Felipe Calderón, Obrador dijo que el respeto que le guarda es porque éste se negó a unirse en una campaña en su contra.

“Le tengo consideración y respeto, porque, a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección (de 2018). Tengo información de que los ‘machuchones’, los que se sentían dueños de México, lo buscaron para que se juntaran como ahora, en contra mía, durante la campaña”.

López Obrador aseguró que los ‘machuchones’ le prometieron a Enrique Peña Nieto que podían hacer a un lado a José Antonio Meade, quien fue candidato presidencial del PRI, para hacer una alianza entre todos los opositores de López Obrador, para cobijar a Ricardo Anaya y hacerlo presidente.

