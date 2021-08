AMLO revela que hizo un “pacto de silencio” con Donald Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha publicado su libro “A mitad del camino”, donde por primera vez ha revelado que tenía un “pacto de silencio” con el exmandatario estadounidense Donald Trump sobre el muro fronterizo.

Obrador menciona esta polémica al confesar que le propuso a Trump eliminar las comisiones del envío de remesas en una llamada del 21 de marzo de 2020, de acuerdo con el capítulo de “El respeto al derecho ajeno es la paz” del texto, que fue revisado por el portal Efe durante este martes.

“Todavía no terminaba yo mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: ‘No, no, no'”, escribió AMLO sobre la plática telefónica con Trump. “Hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones”, mencionó Andrés Manuel.

“Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro”, agregó el presidente mexicano.

¿Cómo terminó la discusión entre AMLO y Trump?

Los políticos han conservado su "pacto de silencio" incluso después de que Trump terminó su mandato en EE. UU./Foto: Marca

La discusión telefónica que tuvieron López Obrador y Trump concluyó en buenos términos, ya que el presidente de México argumentó en la llamada que el muro no servía al señalar un túnel recién encontrado entre Tijuana y San Diego.

“La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro”, escribió el mandatario federal en su libro.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, Trump y AMLO se consideraban amigos y aliados, y de hecho, parece que esta relación entre ambos políticos aún continúa, puesto que Andrés Manuel ha descrito al estadounidense como un “estadista” (experto en asuntos de Estado o Política).

AMLO no reconoció la victoria de Biden por Trump

Los políticos han decidido seguir teniendo una alianza y amistad/Foto: SS

En el libro de AMLO “A mitad del camino”, el presidente de México admitió que no reconoció la victoria del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden en noviembre de 2020, por “prudencia”, ya que aún tiene vínculos con Donald Trump. Así que decidió esperar un tiempo para felicitar al nuevo líder de EE. UU.

Estas confesiones han generado controversia, ya que en 2017, López Obrador criticó al ex presidente estadounidense en su libro “Oye, Trump“; pero ahora el mandatario de México asegura que “en los hechos la relación fue respetuosa y constructiva para nuestros pueblos y naciones”.

Y unas páginas más adelante, agrega: “Por eso siempre he sostenido que con él nos fue muy bien”.

Incluso, el presidente AMLO relató que cuando se contagió de COVID-19, Trump, quien ya no era presidente, le mandó la costosa combinación de fármacos Regeneron, que él mismo había usado para curarse. Pero Obrador lo rechazó ya que él ya estaba tomando un tratamiento.

