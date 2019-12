AMLO revela que el costo de la LUZ no bajará hasta que CFE se estabilice

Desde el estado de Tabasco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la noticia que debido a la situación económica por la que pasa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se dará una baja en los precios de la energía eléctrica por lo que se entretendrá de esta manera hasta que la situación se mantenga estable.

Cuando se encontraba con los habitantes de Jalapa, Tabasco,

AMLO tuvo que confirmar que las tarifas de energía eléctrica no bajarán en un futuro próximo, pero también aseguró que los costos por el servicio no aumentaran.

AMLO se sinceró con el pueblo de México y dijo explícitamente: “Ahora no podemos bajar el precio de la luz porque nos dejaron una gran deuda, querían acabar con la CFE (…) no podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar”.

Pese a esta lamentable noticia que AMLO tuvo que dar a los mexicanos, dijo de manera franca que está comprometido a lograr que los precios de la energía eléctrica bajen y esto se dará cuando la CFE se fortalezca.

EXPLICACIÓN DE AMLO

Frente a un grupo de tabasqueños, AMLO, recordó las solicitudes que los pobladores le habían hecho en tiempos pasados, por lo que señaló que los precios de la energía eléctrica se encuentran en altos precios porque antiguos regímenes desmantelaron la empresa energética del Estado para que “privados” se hicieran de la producción de la electricidad.

Esta revelación fue hecha por el Presidente López Obrador cuando se encontraba realizando su gira por Tabasco en donde supervisa los avances del programa Sembrando Vida que se aplica en 150 mil hectáreas del estado y beneficia a 60 mil personas.

