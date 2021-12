AMLO revela los golpes opositores que más le han dolido

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, contó cuales son los golpes opositores que más le han dolido, siendo el primero el de Bejarano.

El mandatario indicó que el caso de corrupción que relacionó a René Bejarano, quien fue su secretario particular, ha sido el golpe que más le dolió, seguido del desafuero.

Recordemos que en el 2004 Federico Döring filtró a los medios de comunicación un video que mostraba a René Bejarano, quien en ese entonces era Presidente de la Asamblea Legislativa, recibiendo dinero en efectivo de Carlos Ahumada.

Más tarde llegó el desafuero de López Obrador, pero vinculado a otras causas, aunque él asegura que lo hicieron para que no participe en las elecciones de 2006.

Le dolió que su honestidad fuera puesta en duda

René Bejarano fue investigado por dinero que “recibió de un empresario”.

Estas dos situaciones fueron golpes fuertes para el ahora presidente, quien recordó ambos eventos durante su conferencia de prensa de este lunes 6 de diciembre.

“Yo en mi historia como opositor viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro. Uno fue cuando el escándalo de este argentino, Ahumada, entregándole dinero a René Bejarano y el que era Secretario de Finanzas en mi Gobierno lo graba jugando en Las Vegas”, reveló el presidente recordando que ese evento fue un golpe “durísimo” para él.

El mandatario indicó que fue un golpe duro porque ponía en duda su honestidad, un elemento clave en su vida.

“¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado? Increíble. Fue un golpe durísimo. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad que es lo estimo más importante en mi vida. Hablando de la conciencia”, indicó.

Desafuero AMLO

En 2004 inició el desafuero contra el presidente

Respecto al desafuero en su contra el presidente reveló que fue un golpe duro en términos políticos, recordó que en aquella ocasión desobedeció un mandato judicial por un camino que se construyó, pero él asegura que lo verdaderos motivos detrás del desafuero eran para que él no pudiera estar en la boleta presidencial.

“Y el segundo fue el desafuero, pues ese fue durísimo en términos políticos. Me desaforaron, me quitaron el cargo, pero aún así me dolió más el otro. […] Tenía que ver más con lo político, porque lo del desafuero era para que yo no apareciera en la boleta, que yo tuviera antecedentes penales y que no pudiese yo competir en el 2006”, detalló el presidente AMLO respecto a los golpes que más le han dolido de sus opositores.

