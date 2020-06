AMLO revela lo bueno y lo malo de la 4T, a 2 años del triunfo electoral

El 1 de julio se cumplen dos años que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales, por lo que el titular del Ejecutivo reveló cuáles considera sus tres mejores aciertos desde el inicio de su gobierno.

López Obrador tomó poder del cargo como presidente de México el 1 de diciembre de 2018. Por lo que tras año y medio al frente del país se dijo muy orgulloso de encabezar la lucha contra la corrupción, lema principal de la llamada Cuarta Transformación (4T).

AMLO revela lo bueno y lo malo de la 4T

AMLO enumera las mejores acciones de su gobierno

Durante su conferencia matutina de este martes AMLO señaló que la atención a los pobres es tema que más le satisface de su gobierno, ya que desde su inició creó programas sociales para llevar apoyos económicos a los sectores más vulnerables de México.

“Eso me fortalece mucho, en lo interno, en los espiritual”, argumentó el mandatario.

Asimismo, del titular del Ejecutivo indicó que el combate a la corrupción es otro de los puntos que considera bueno de su gobierno, ya que dijo, que es “la peste” que más afectado y dañado al país.

“Me siento muy orgulloso de estar encabezado una lucha frontal contra la corrupción el que tengamos como objetivo desterrar la corrupción en México”, recalcó.

El 1 de julio se cumplen 2 años del triunfo electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde Palacio Nacional AMLO puntualizó que también le satisface que no haya represión contra el pueblo en donde no se ha utilizado la fuerza pública para reprimir a los mexicanos, aún en los tiempos difíciles como la pandemia que actualmente enfrenta el país.

“No encabezó un gobierno autoritario, no hemos participado en violaciones a los derechos humanos, en masacres, no se ha utilizado al Ejército ni a la Marina, para reprimir”, sostuvo el presidente.

Pese a que consideró que ha sido el presidente más atado en el último siglo, López Obrador declaró que le complace que la libertad de expresión sea “libertad y no censura, me satisface, me llena de orgullo”.

AMLO revela lo más difícil de su gobierno

Andrés Manuel López Obrador ha tenido altas y bajas a lo largo de su tan corto periodo como presidente, ya tan solo en 2019 se registró la explosión en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo que dejó cerca de 140 muertos.

El mandatario esperaba que este 2020 un año mejor para México, sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 que generó una crisis sanitaria a nivel mundial ha dejado grandes pérdidas humanas y económica en el país.

AMLO expresó que los más que le duele, son las pérdidas humanas, como las que se perdieron en la explosión y ahora por el coronavirus. “Estas adversidades que enfrentamos, como la pandemia, digo ‘tan bien qué íbamos’, el peso de había fortalecido, aumento al salario mínimo como antes”, lamentó.

Y es que AMLO se ha dicho convencido, a su manera, de que quiera hacer historia para México, por lo que a diferencia de otros gobierno, este no se dará en oficinas, sino en las calles con el pueblo.

AMLO celebrará aniversario de su triunfo electoral

El mandatario anunció que el próximo miércoles celebrará desde Palacio Nacional el triunfo democrático logrado en las elecciones de 2018, en donde rendirá cuentas sobre el trabajo realizado en los últimos años.

“Se van a cumplir dos años del triunfo democrático, del triunfo que se logró con la participación de millones de mexicanos, entonces vamos a rendir cuentas el miércoles por la tarde, cuidando nada más la sana distancia, no se puede hacer de otra forma, pero va a ser aquí en uno de los patios de Palacio Nacional”, detalló el López Obrador el pasado lunes.

El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica. Les adelanto algunos datos que considero alentadores. pic.twitter.com/DtImqfZbzB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 28, 2020

AMLO adelantó que el informe se realizará alrededor de las 5 de la tarde en los jardines de Palacio Nacional, antes del reporte diario sobre el avance de la pandemia del coronavirus que preside el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.