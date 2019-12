AMLO revela la verdadera razón por la que habla despacio ¡No lo vas a creer!

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer en la conferencia mañanera cual es la verdades razón por la cual habla lento, situación que ha causado la molesta y burla de muchos mexicanos.

En redes sociales se han compartido memes y videos editados de AMLO hablando lento, por lo que el mandatario federal reveló en la conferencia realizada en el Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), la verdadera razón de esta situación.

López Obrador aseguró que hablar lento lo ha salvado de muchos errores que lo podrían convertir en noticia mundial, hecho que vivió en carne propia el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, mientras estuvo en el gobierno.

A pesar de que AMLO pidió perdón a los mexicanos, el presidente asegura que todavía hay muchas personas que les molesta su “lentitud” y que haga reflexiones sobre filosofía o historia de México en sus encuentros con la prensa en la conferencia mañanera o en sus visitas a los diferentes estados del país.

“Me reclaman mucho, dicen que por qué las reflexiones y estas cápsulas de política. Lo que les molesta más es mi lentitud, yo ofrezco disculpas porque no hablo de corrido”, aseguró AMLO en la conferencia del 12 de diciembre.

Para concluir con el tema, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que seguirá hablando lento para no volverse noticia mundial.

“Dicen que me están viendo y dicen 'ya, ya, ya' Pues no puedo, tengo que hacerlo despacio, no hablo de corrido, pero además imagínense que yo diga algo impropio por la prisa”, afirmó el presidente de México.

AMLO Y SUS HISTORIAS

Andrés Manuel López Obrador utiliza historias de la política o cultura mexicana para ejemplificar los diferentes temas que surgen día a día en el país. Esto ha causado un gran revuelo en las redes sociales, quienes han dividido opiniones sobre esta frecuente practica de AMLO en sus encuentros con la prensa.

