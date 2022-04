AMLO reta opositores, “si no me quieren, ¿por qué no van a votar?”

El presidente Andrés Manuel López (AMLO) retó este lunes a los opositores para que salgan a votar en la Revocación de Mandato, y con ello expresar en las urnas su posición en contra de su gobierno.

Durante su conferencia “Mañanera”, el jefe del Poder Ejecutivo calificó como “kafkiano”, ya que pese a que ayer en la marcha de la Ciudad de México se llamó a no participar en la revocación de mandato, la oposición quiere que continúe la Cuarta Transformación.

“Soy partidario de que se garantice la libertad de expresión como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de que se lleve a cabo la revocación, y fíjense, lo que no quieren es que yo me vaya, quieren que me quede, si no me quieren, por qué no van a votar en contra”, dijo.

AMLO reconoce a Gilberto Lozano

Queremos garantizar la democracia en México. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/Be2WI3GPGh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2022

El presidente López Obrador reiteró su reconocimiento al líder del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), Gilberto Lozano, quien pese a estar en su contra, sí promueve el voto en la revocación de mandato del próximo 10 abril.

Al ser cuestionado sobre la actuación del INE en torno a este ejercicio de la democracia participativa, el mandatario sostuvo que ha habido obstáculos para impedir la difusión de esta votación.

“Debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego, abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, acusó.

AMLO acusó al INE

De acuerdo con López Obrador, incluso el INE ha actuado únicamente en contra de quienes promueven la revocación y no en contra de quienes llaman a no participar en ésta a pesar de que es un derecho constitucional.

“Yo les diría que hay elementos, pruebas, de que no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada”, sentenció.

