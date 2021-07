AMLO reta a adversarios ante la revocación de mandato de 2022

AMLO reta a adversarios a reorganizarse para la revocación de mandato de 2022 a la que se someterá. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Yo me voy a someter a la revocación de mandato en marzo y allí no hay porcentaje válido de participación, si pierdo me voy, no es un asunto cuantitativo”.

Es así como el Presidente de México reta a adversarios al igual que hicieron en las pasadas elecciones, pero en esta ocasión será para el momento en que se someta a la revocación de mandato que se llevará a cabo el 21 de marzo de 2022.

“Desde ahora convocó a mis adversarios, con todo y sus medios, así como se agruparon en la pasada elección, ahora de nuevo”, AMLO.

AMLO reta a adversarios

La revocación de mandato de 2022 será todo un desafío, reconoció el Presidente de México.

Fue en la tradicional conferencia de Palacio Nacional, que AMLO, el titular del Ejecutivo dijo que la revocación de mandato es un desafío ya que es el poder demostrar cómo avanza la conciencia ciudadana y el cambio de mentalidad del pueblo de México.

Oposición se unieron para quitarle a Morena

AMLO aseguró que en las elecciones pasadas sus adversarios se unieron para quitarle a Morena.

Como se recordará en La Verdad Noticias, AMLO dio en la pasada elección, que tanto la oposición como sus adversarios se unieron para quitarle a Morena, su mayoría en la Cámara de Diputados.

Los resultados electorales frenaron que Morena mantuviera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con lo cual se garantiza el Presupuesto para los programas sociales de su administración. Es por ello que ahora AMLO reta a adversarios a unirse de nuevo contra él.

