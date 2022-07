AMLO responde orden del gobernador de Texas sobre migrantes: “es vulgar, inmoral”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aprovechó su conferencia de prensa para hablar de la orden que emitió gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre devolver a los migrantes detenidos a México, indicando que dicha orden es “vulgar, inmoral y retrógrada”.

El presidente indicó que al gobernador de Texas ni siquiera le corresponde tomar una decisión como aquella. “No le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos”.

López Obrador aseguró que las declaraciones del funcionario texano se deben a que busca agradar al pueblo, pues en noviembre se realizarán las próximas elecciones en la entidad. “Buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía”.

México no apoyará la orden de Texas

El presidente se pronunció en contra de la orden del gobernador texano

El presidente indicó que Greg no contará con el apoyo de México para llevar a cabo dichas acciones en contra de los migrantes. “Con nosotros no van a contar, porque aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, no vemos bien que haya campañas anti migrantes con propósitos electorales, lo considero inmoral, politiquero”, ahondó.

Recordemos que el gobernador republicanos, Gree Abbott, anunció recientemente que Texas aplicaría estrictas medidas en contra de los migrantes, además ordenó a su Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad arrestar a todos los migrantes que crucen ilegalmente al estado y regresarlos a México.

Ante estas medidas el presidente López Obrados calificó como políticos inhumanos y retrógradas “a los que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal”.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

Asumió el poder en el año 2018

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

