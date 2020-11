AMLO responde críticas: 'No necesito ir a mojarme para la foto'

Tras las críticas de parte de un sector de la oposición y de usuarios en redes sociales, por no acudir a las comunidades inundadas de Tabasco a pie, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no necesita ir a las comunidades afectadas a tomarse la foto, ya que eso lo ha hecho toda su vida.

Con ello respondió a las críticas que comparan lo realizado por otros presidentes como Felipe Calderón que inclusive llegaron a llenar costales de arena en las pasadas contingencias, como la de 2007, que el propio exmandatario ha compartido en sus redes sociales.

“Me he mojado siempre, como voy a ir a una colonia para que me tomen una foto entregando despensa. A lo mejor quienes no han hecho eso es lo que hacen; yo aquí en Tabasco me muevo como pez en el agua, desde mi infancia he ayudado en muchas inundaciones, en tiempos de inundación teníamos que estar de día y de noche ayudando a la gente, sacando gente”, señaló.

Conferencia de prensa. Avances en la atención a Tabasco por inundaciones. https://t.co/dxA7owMhl7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2020

En conferencia de prensa que siguió La Verdad Noticias desde la ciudad de Villahermosa, el presidente descartó que Tabasco tenga un incremento en su presupuesto para 2021, pese a sufrir dos inundaciones en las últimas semanas pero afirma que se ayudará a la entidad desde la federación.

Ya me he mojado: AMLO

Indicó que se trabajará para que en próximos años, durante la temporada de lluvias (octubre-noviembre), las presas estén prácticamente vacías y no ocurra lo de ahora que se desfogaron en plena época de lluvias.

"Se va a crear una comisión del río Grijalva, sin aparatos burocráticos ni nada de eso, con un responsable que voy a nombrar, del manejo de las cuatro hidroeléctricas de Grijalva: Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas", señaló AMLO.

López Obrador también reiteró que ya se trabaja en un programa de desarrollo urbano para la ampliación, el mejoramiento y la construcción de viviendas, así como en el reforzamiento y la posible ampliación de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.

Reconoció que aún no se ha definido el monto total para este programa, pero sostuvo que los recursos ya están garantizados para la reparación de los daños provocados por las lluvias en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Y calló críticas de quienes dicen que por su edad no se metió al agua.

