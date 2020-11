AMLO responde ante posibles represalias por parte del gobierno de Joe Biden.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el país no es pelele de ninguna nación extranjera, además puntualizó que no debería haber represalias por parte del futuro gobierno del demócrata Joe Biden, luego de no reconocer todavía su victoria en las elecciones presidenciales 2020 en Estados Unidos.

AMLO reiteró que no se meterá en el proceso electoral estadounidense, tras ser cuestionado sobre si recibiría una llamada del demócrata, quien ya logró los 270 votos electorales necesarios para ganar la elección en el país vecino del norte.

“¿Cómo nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza meternos a un proceso interno? Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de la elección de un país en donde hay 38 millones de mexicanos. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No corresponde, eso es intervencionismo”, expresó.

AMLO: "México no es ningún 'pelele' de ningún país extranjero"

La Verdad Noticias informa que López Obrador aseguró que su política exterior está basada en los principios de no intervencionismo y autodeterminación de los pueblos y que ya mandó a las embajadas y consulados del país en el extranjero el texto de la Constitución.

“Ya lo han entendido (el equipo de Joe Biden). Quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido son nuestros adversarios y algunos diplomáticos improvisados, sin principios, que no entienden lo que debe ser la política exterior en su Artículo 98”, refirió.

“Con apego a esa política de principios, de no intervención y autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer ningún reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que no está legal ni legítimamente constituido”, sentenció AMLO.

Con información de lopezdoriga.com