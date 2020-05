AMLO responde al Frente Nacional: "no coman ansias, habrá revocación de mandato"

Luego de la manifestación en contra de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizada el día de ayer en al menos 65 ciudades del país, el mandatario federal habló sobre lo sucedido y pidió a us adversarios que "no coman ansias", pues él mismo propuso la revocación de mandato y la hará cumplir, aseguró.

A través de un video publicado en sus redes sociales, AMLO habló de lo sucedido, previó a su viaje a la ciudad de Cancún, donde mañana ofrecerá la conferencia de prensa matutina, presidirá la reunión de seguridad y también dará el banderazo de arranque a las obras del Tren Maya.

"No coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno, si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda", dijo AMLO durante la grabación.

Este mensaje tiene un error, hablo del 2002, aunque luego al repetir menciono lo correcto: 2022. Ofrezco disculpas porque no uso guión, digo lo que siento.https://t.co/ucaaRJ7vA2 pic.twitter.com/SeGfHbYzla — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2020

Dijo que un mandatario sin apoyo es como una hoja seca, por lo que aseguró que su gobierno debe siempre contar la autoridad moral y política para poder gobernar al pueblo.

"A la fuerza no. Yo no soy un ambicioso vulgar, yo lucho por principios, lucho por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país", precisó.

Explicó que la revocación de mandato será después de que se realicen las elecciones para renovar el Congreso de la Unión. "Ahí la gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios", explicó.

La marcha anti AMLO causó revuelo en las redes sociales, debido a los autos de lujo en los que iban algunos de los manifestantes.

Asimismo señaló que su gobierno respeta "esa manera de pensar conservadora", pese a que tiene representantes muy "corruptos" que "no quieren perder sus privilegios, muy individualitas, con poco humanismo porque no les importa el otro, no les importa el prójimo", recalcó.

Por otro lado, el presidente recordó cómo se usaba el presupuesto en otras administraciones presidenciales, donde funcionarios, periodistas y pseudointelectuales gozaban de los recursos públicos, con la condición de contradecir al presidente.

Llama AMLO a respetar medidas de salud en la nueva normalidad

En su gira previa a la nueva normalidad, el presidente hizo un llamado a la población para que continúe respetando las medidas de sana distancia, aun cuando muchas actividades se reactivarán el día de mañana, como la mineria, construcción, parques, entre otros.

Sobre su visita al sureste señaló que la obra del Tren Maya es indispensable para la generación de empleos ante la crisis de la pandemia, pues durante su primer año generará al menos 80.000 vacantes, precisó.