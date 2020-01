AMLO responde al EZLN sobre el Tren Maya y asegura tener la conciencia tranquila

Desde que fue aprobada la construcción del Tren Maya, el año pasado, mediante la consulta ciudadana a los pueblos indígenas, se desarrolló una polémica situación, donde la Cuarta Transformación no figura bien, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), levantó la voz contra los megaproyectos del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues los acusa de sembrar la muerte.

Este jueves 2 de enero del 2020, el mandatario mexicano, fue cuestionado sobre las directas afirmaciones que el EZLN lanza en su contra; por lo que, ha brindado su postura, y expresa encontrarse extrañado, pues a su paso por los pueblos mayas, ha sido bien recibido.

RESPUESTA DE AMLO PARA EL EZLN

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, comentó que, el EZLN, no cuenta con la información suficiente sobre los beneficios de la construcción del Tren Maya, pues externó: “No tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas, al contrario, se está beneficiando como nunca”.

AMLO CON CONCIENCIA LIMPIA

El mandatario mexicano, expresó que, gracias a sus 42 años de experiencia en la política mexicana, no tiene “problema de conciencia”, y aseguró que, “sin el uso de armas” llegó a la presidencia, motivo por el que, expresó que su gobierno no actuará de manera autoritaria como lo esperan sus adversarios de derecha e izquierda.

Pues, además, puntualizó: “No somos iguales, somos pacifistas, partidarios de la no violencia, así triunfamos. Cuando pensaban algunos que era imposible lograr un cambio, sin el uso de las armas, nosotros insistimos que se podía lograr la transformación sin la violencia”.

AMLO ASEGURA QUE NO QUITARÁN TIERRAS A INDÍGENAS

El Presidente de México, también, aclaró que, en ningún momento, planean despojar de sus tierras a los pueblos indígenas, pues expresó: “Pero no queremos pelearnos. Estaba leyendo que dicen que si se meten con nuestras tierras estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas, es mucha propaganda, mucha carga ideológica, pero no somos así. No le vamos a quitar la tierra a nadie”.

EZLN NO ES UN ENEMIGO PARA LA 4T

AMLO aseguró que no es Salinas, para provocar que las personas pierdan la vida protegiendo sus tierras, y sostuvo que, el EZLN, no es un enemigo, pues puntualizó que la diferencia que tiene con ellos, solo los convierte en sus adversarios, pues expresó: "diferencia en el terreno de las ideas, pero no son nuestros enemigos, si acaso nuestros adversarios y eso los ideólogos, no los indígenas”.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

