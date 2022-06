AMLO responde a senadores de EE.UU que lo acusan de favorecer al narco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha respondido a las múltiples acusaciones que se han hecho en su contra, luego que senadores de Estados Unidos acusaran a su administración de estar relacionada con el narco, de proteger las dictaduras y a los migrantes.

El mandatario indicó que algunos senadores de estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, los acusaron no solo de “proteger dictaduras sino que permitir que narcotráfico dominara un amplio territorio de México”, situación que le ha generado gran indignación, por lo que en su conferencia de prensa “invitó” a dichos senadores a presentar las pruebas de sus acusaciones.

Las palabras del presidente iban enfocadas principalmente a los senadores Ted Cruz, Robert Menéndez y a Marco Rubio.

“Que presenten pruebas, por que yo si tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos, para que no haya ninguna prohibición para la venta de armas” respondió el mandatario en su conferencia de prensa de este miercoles 8 de junio.

Respondió a senadores que lo vincularon con el narco

El presidente respondió a los senadores de Estados Unidos

El presidente no estuvo de acuerdo en que lo vincularon con el narcotráfico y envió un contundente mensaje, indicando: “¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste”.

Sus palabras se dieron luego que el senador Marco Rubio celebró que el presidente de México no asistiera a la Cumbre de las Américas y lo acusara de estar relacionado con el narco.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es una apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en EE.UU” escribió en su cuenta de Twitter el senador Marco Rubio, mensaje al que contestó el mandatario.

AMLO defendió a los migrantes y criticó las pocas acciones de Estados Unidos

El mandatario indicó que no apoyará el racismo y la discriminación

En cuanto el tema de migración, Lopez Obrador indicó que el estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia. Además criticó a los senadores de Estados Unidos que autorizaron millones de dólares para armas, pero no pudieron destinar el mismo dinero al fondo de migrantes.

“Senadores autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania, ¿como es posible que no se puedan autorizar los mismo millones para enfrentar el problema de fondo del fenómeno migratorio? ¿por qué ese doble discurso? mientras este senador Ted Cruz, diciendo que celebra el que yo no asista a la cumbre”

El presidente AMLO indicó que desde hace cuatro, cinco años, se ha estado tratando el tema migratorio con EE.UU, pero que no se han logrado avances ni se han destinado recursos para el cambio, por lo que criticó a esos legisladores que aseguran que se “preocupan por los derechos humanos” pero no hacen nada.

