AMLO responde a Xóchitl Gálvez: "Que vaya a engañar a otra parte”

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien el día de ayer solicitó un espacio en la conferencia Mañanera, a lo que el mandatario dijo: “¡Que vaya a engañar a otra parte!”.

En ese sentido, el mandatario indicó que la legisladora puede acudir a otros espacios para exponer sus ideas, recomendándole que acudiera a los medios de comunicación que constantemente le abren los micrófonos.

“Que use otras tribunas… ¡Qué vaya a engañar a otra parte! Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro, con Alazraki, o en el Senado. Si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía…”, aseguró AMLO.

A pesar de que la funcionaria panista declaró en días pasados que, “los programas sociales deberían de ser temporales”, ahora intenta desmentir sus propios dichos y culpar al presidente López Obrador, quien insistió que la oposición “no le tiene amor al pueblo”.

“Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo

Cabe recordar que el pasado lunes, la senadora panista solicitó el espacio para responder a las críticas en su contra, ya que ha sido muy cuestionada por estar a favor de eliminar los programas sociales del Gobierno Federal.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, escribió Xóchitl Gálvez en una carta que fue entregada en Palacio Nacional.

