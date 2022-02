AMLO responde a Ted Cruz: "Si dice que estamos mal, me produce orgullo"

El presidente ya respondió al senador estadounidense

Durante la conferencia matutina de este viernes 18 de Febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que le produce "orgullo" las declaraciones realizadas por el Senador estadounidense Ted Cruz contra el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.

En este mismo sentido consideró como "algo natural" que personajes como el legislador Cruz esten contra su administración, lo cuál aseguró que "beneficia" al pueblo de México.

Recordemos que el Senador estadounidense que había sido criticado en meses pasados como te informamos en La Verdad Noticias por vacacionar en Cancún mientras las tormentas azotaban Texas, levantó polémica ya que aseguró que el Gobierno Mexicano intimida a los periodistas y que actua fuera del Estado Derecho.

"Si dice que estamos mal, me produce orgullo": AMLO.

En la "mañanera" que se difunde a través de su canal de You Tube, el mandatario mexicano dijo, "Es natural que este senador de Texas que no está de acuerdo con nosotros se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en EE.UU., es de esperarse”, expresó.

En el mismo sentido agregó que "De verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del Gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que representamos; si él me alabara, si hablara bien de mi, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo, y es norma que en un proceso democrático existan estas expresiones”.

Es importante destacar que las expresiones de Ted Cruz se enfocaron en asegurar que hay una ruptura del Estado de Derecho en México la cual "afecta" la seguridad de Estados Unidos, "desde el combate al narcotráfico hasta la migración".

¿Quién es Ted Cruz?

Rafael Edward Cruz , mejor conocido como Ted Cruz es un abogado y político estadounidense de origen canadiense.

Es senador de Estados Unidos por el estado de Texas desde 2013 y para las elecciones presidenciales de 2016 se presentó como precandidato del Partido Republicano.

El Senador Cruz de raíces latinas es uno de los políticos más destacados de EE.UU e incluso ha sido por algunos de sus compañeros impulsado como figura presidencial, pero también es uno de los polémicos; durante el 2020 por ejemplo, China lo incluyo en una lista de legisladores sancionados en medio de una disputa por represión en Hong Kong que se atribuyó inclusive a una "venganza" por problemas con la plataforma Tik Tok.

