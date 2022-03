AMLO responde a Derbez: "Ya no se usan sobres amarillos, ahora son transferencias"

Dijo que el sobre amarillo "ya pasó de moda"

La controversia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el actor Eugenio Derbez parece no terminar y es que nuevamente durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario habló del productor de "La familia peluche".

Recordemos que Derbez fue parte de uno video que se viralizó en días pasados donde diversos miembros del espectáculo levantaron la voz contra el proyecto del Tren Maya asegurando que se daña al medio ambiente con él.

Sin embargo, como te informamos en La Verdad Noticias, López Obrador los calificó de "pseudoambientalistas" e incluso aseguró que recibían "sobres amarillos" haciendo alusión a que recibian un pago por hablar mal del proyecto del Gobierno Federal.

"Ya no son sobres amarillos, ahora son transferencias": AMLO.

Ante esto, el recién galardonado en los premios Óscar por su participación en la película "CODA", respondió que el no tenía necesidad de que alguien le pague unos pesos para apoyar una causa ecológica, “Yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya”.

Incluso fue en una entrevista con el periodista Ciro Goméz Leyva donde Derbez nuevamente enfatizó que su reclamo era légitimo, "Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó. No hay bandera política. Yo siempre lo he dicho. No soy de ningún partido, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena ni de ninguno. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, la gente local, en un grito de auxilio".

Pero fue en la "mañanera" de este martes que se transmite en el canal de You Tube de Presidencia que López Obrador reviró nuevamente, “Dice un actor es que yo no recibo sobre amarillos, no, son transferencias electrónicas, eso del sobre amarillo pasó de moda”.

¿Quién hizo famoso a Eugenio Derbez?

Eugenio González Derbez es un comediante, actor y productor mexicano.

Es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano, Silvia Derbez, y de Eugenio González Salas; la fama la alcanzó dentro de Televisa tras participar en los programas de "Cachún cachún ra ra!", "¡Anabel!", "Al derecho y al derbez" , entre otros.

Su más reciente logro profesional, como ya te lo adelantamos, fue el haber formado parte del elenco de "CODA", la cual se llevó la categoría de "mejor película" por La Academia, siendo este uno de los máximos galardones.

