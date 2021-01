AMLO responde a Carlos Loret de Mola sobre plusvalía de 'La Chingada'

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al periodista Carlos Loret de Mola y le dijo que aún no le ha quedado claro que él no lucha por dinero sino por ideales, esto luego de una investigación publicada en el portal Latinus, donde se informa que la zona en donde se encuentra ‘La Chingada’, el rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador, se beneficia con un plan de mejoramiento urbano en donde se invertirán 112 millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que ese rancho, ubicado en Palenque, Chiapas, era una casa de sus padres. Añadió que Loret de Mola asegura “que todo lo que estamos haciendo allá es para que yo saque provecho económico”.

“No le ha quedado claro al señor Loret de Mola, que yo no lucho por dinero. No me importa el dinero, nunca me ha interesado el dinero. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios.”

AMLO reiteró que a él nunca le ha importado lo material y no tiene como propósito hacer dinero, “convertirme en capitalista. No, yo soy muy feliz con lo que hago”.

AMLO contra Loret de Mola

“El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder por el poder no me interesa. Por eso, como no tengo apego a ese poder, voy a estar aquí hasta el 24, hasta que me lo permita el pueblo”, precisó.

El presidente recordó que él mismo promovió la reforma a la Constitución para que exista la revocación al mandato y que se someterá a esto el próximo año.

Señaló que no tiene como propósito hacer dinero, convertirse en un capitalista. “Yo soy muy feliz con lo que hago. La verdadera felicidad, siempre lo he dicho, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo. La felicidad no es lo material necesariamente, a veces el que tiene mucho es también muy infeliz. Entonces, ni los títulos ni la fama, ni el dinero ni lo material es lo más importante en la vida”, dijo a La Verdad Noticias.

