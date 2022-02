AMLO responde a Blinken luego de pedir protección a periodistas en México

AMLO afirmó que existe una vinculación entre los conservadores de México y el Gobierno de EE.UU.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de los EE.UU., quien solicitó una mayor protección a los periodistas en México.

Ante dichas declaraciones, en donde el funcionario estadounidense hizo referencia a los asesinatos y violencia que viven los comunicadores mexicanos, el mandatario aseguró que se encuentra "mal informado" sobre la situación.

Aunque es importante recordar que como te hemos informado aquí en La Verdad Noticias la situación de los periodistas en el país si es preocupante por lo que los mismos integrantes del gremio han realizado diversas movilizaciones, siendo la de Oaxaca la última registrada.

"Está mal informado": AMLO

En la "mañanera" que se difundió a través del canal de You Tube de Presidencia, López Obrador dijo, "Yo creo que está mal informado, porque, de lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que él sostiene no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad. No son crímenes de Estado”.

En el mismo sentido, el mandatario agregó, "Si el jefe del el Departamento de Estado de EE.UU. interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es lamentable que pierdan la vida distintos periodistas por distintas causas que estamos atendiendo, pero en EE.UU. los Gobiernos tienen esa mala costumbre, de que son candil de la calle y oscuridad de la casa, y no de ahora”, enfatizó.

A la par, AMLO apuntó que las declaraciones de Blinken demuestran la "conexión" que existe entre grupos opositores de la autodenominada Cuarta Transformación y el Gobierno estadounidense, y pidió que informe sobre el financiamiento a estas organizaciones.

“Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de EE.UU., a mi m gustaría ya que está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un Gobierno legal y legítimo, que me responda eso”, finalizó.

¿Qué es la violencia contra los periodistas?

Las constantes amenazas de violencia y los ataques contra los periodistas, crean un clima de miedo en los profesionales de los medios de comunicación, lo cual impide la libre circulación de información, opinión e ideas entre los ciudadanos.

Esto puede o afecta de manera indirecta no sólo la libertad de expresión, también la propia democracia de un país, por ende, fue que Estados Unidos de pronunció y calificó de un "problema tremendo" los últimos asesinatos de periodistas en la entidad.

