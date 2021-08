AMLO responde a Anaya sobre sus hermanos, “que asuma su responsabilidad”

El ex candidato presidencial reto al Presidente de México al decir que se presenten junto a él y al mismo tiempo sus hermanos Pío y Martín a declarar ante el juez, pero AMLO responde a Anaya diciéndole que asuma su responsabilidad y que sus hermanos también lo deben hacer.

¿Qué sucede con los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador?

Los hermanos de Andrés Manuel, Pío y Martín fueron grabados en video recibiendo dinero en efectivo de David León, quien fuera titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por lo que Ricardo Anaya se apoyó en eso para retar a que estos se presentarán ante el juez al mismo tiempo él lo haría.

Esto tomando en cuenta que el excandidato panista a la presidencia dijo que dejaría el país alegando persecución política, acción que fue criticada debido a que parecía que solo huía de la justicia. Por lo que en su momento AMLO dijo: “Cuando uno es inocente, la cárcel fortalece”.

AMLO responde a Anaya sobre sus hermanos

Buscando un medio para defenderse Anaya saca a relucir las acciones de los hermanos de AMLO.

En un nuevo video Ricardo Anaya dijo: “Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den el mismo trato”.

Ante esta situación, AMLO responde a Anaya sobre sus hermanos diciendo: “En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la Fiscalía, no son los tiempos en que el presidente le ordenaba al Procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores”.

El Presidente López Obrador agregó que “El Poder Judicial es un poder independiente, los jueces actúan por su cuenta, hasta constantemente los estoy cuestionando. No están subordinados”.

Además, si se recuerda antes que AMLO responde a Anaya, el excandidato presidencial, fue apoyado por otro “grande” del PAN, cuando Vicente Fox defendió a Anaya y arremetió contra AMLO: ‘tramposo y maligno’.

“Anaya chueco e hipócrita”: AMLO

López Obrador aseguró que Anaya sabe que la orden de la FGR no fue ordenada desde Palacio Nacional, es por ello que AMLO responde a Anaya.

Como era de esperarse, Andrés Manuel se lanzó contra Ricardo Anaya y lo llamó “chueco e hipócrita” porque sabe bien que la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue ordenada desde Palacio Nacional. Aseguró que busca protegerse echándole la culpa.

“Ya haga lo que considere más conveniente y asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita; sabe muy bien que yo no persigo a nadie. Yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos. Entonces, él lo sabe. Entonces de manera mañosa me echa la culpa, para buscar protección”, AMLO.

Fue así como AMLO responde a Anaya sobre sus hermanos y su citatorio por la FGR, donde negó abiertamente que su Gobierno mantenga una persecución contra quien fue su rival en las elecciones presidenciales de 2018.

