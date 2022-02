AMLO responde a Pedro Sola y lo invita a participar en la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió este viernes a los comentarios del conductor Pedro Sola sobre la situación actual del país y lo invitó a resolver sus diferencias de manera pacífica.

Todo inició cuando el presentador de Ventaneando compartió en su cuenta de Twitter una serie de comentarios sobre la situación de México: "Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”, expresó.

Ante las críticas, el mandatario envió durante su conferencia de este 4 de febrero un especial mensaje al comunicador a quien pidió participar en la consulta de revocación de mandato para que haya posibilidad de que se tenga un gobierno diferente “que no propicie el caos”.

Pide resolver diferencias de manera pacífica

Durante su mañanera, López Obrador indicó: “Vi un mensaje de un comunicador diciendo que tenía 75 años y que nunca había visto una situación tan crítica en México. Si es así como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie el caos, ya que ponga orden y esa oportunidad se va a tener en la consulta. A votar”.

El presidente respondió a los comentarios sobre la situación del país.

De igual manera, el mandatario recordó que en la consulta, los mexicanos podrán expresar a través del voto su desacuerdo con su gobierno para que “quede fuera el presidente”.

"Yo no voy a encapricharme aunque no me quieran, como fui electo democráticamente me voy a quedar hasta el final, no, no, no. Si no tengo el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo”, declaró.

AMLO envía invitación Pedro Sola

También durante su conferencia de prensa, el presidente señaló que le gustaría invitar a sus adversarios a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para constatar las instalaciones.

“EL 21 de marzo inauguramos el Aeropuerto Felipe Ángeles, de primera, me gustaría que fueran los adversarios. Invitar al que dice que nunca había visto un caos como el de ahora, que vaya”, puntualizó.