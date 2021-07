AMLO respalda a Cuba y responsabiliza al bloqueo de EE.UU por la crisis

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reafirmó su rechazo al bloqueo económico que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba y aseguró que es un acto “violatorio a los derechos humanos”, así mismo señaló que no debería haber “injerencias extranjeras” en la política interna de la isla y que no se debe de emplear el uso de la fuerza.

En la conferencia de prensa de este martes 13 de julio el presidente indicó: “Yo atribuyo (la crisis) básicamente al bloqueo, porque no es posible que nadie les pueda vender o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba, es sancionada, o que se prohíba viajar a Cuba, esas cosas".

Votos en contra del bloqueo no han sido suficientes

Varias veces se ha votado en contra del bloqueo de EE.UU a Cuba

El funcionario indicó que le parece un poco extraño lo que ocurre en las asambleas de la ONU cuando se vota respecto al bloqueo que EEUU mantiene contra Cuba, aseguró que la mayoría de los países votan en contra y son pocos los que votan a favor, pero que al final los votos de estos últimos pesan y se convierten en vetos, por lo que hasta el momento no se ha quitado el bloqueo.

Así mismo el mandatario mexicano indicó: “Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe de aislar a nadie, no se debe de cercar a nadie, tiene que haber libertad plena y no se debe de actuar de esa forma, diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal”.

AMLO reiteró su apoyo a Cuba

AMLO reiteró su apoyo a Cuba ante el bloqueo de EE.UU

Destacó que es importante la solución pacífica y el respeto a los derechos humanos, así mismo reiteró el apoyo en cuanto ayuda humanitaria “si se trata de cuestiones de alimentación, de la salud, todos estamos obligados a ayudar al pueblo cubano” indicó.

El presidente AMLO aseguró que México no está buscando un papel protagónico, sino que solo busca actuar “cuando es necesario y para ayudar” siempre con la estrategia en busca del diálogo y evitando las confrontaciones.

