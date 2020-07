AMLO respalda a Beatriz Müller tras ataques en Twitter, "se meten con mi familia"

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 3 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de los ataques que su esposa, la académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller recibió en Twitter por un infortunado comentario en respuesta a un usuario.

AMLO recalcó que su familia no tiene nada que ver con su gobierno y su esposa no es primera dama, por lo que es una mujer independiente que no tiene responsabilidades políticas.

“Se meten hasta con mi familia...es conmigo, no con ellos”, dijo el presidente.

AMLO defiende a Beatriz Müller

En la conferencia matutina AMLO recordó que su esposa no tiene nada que ver con su gobierno, pues no lleva ningún nombramiento dentro de su Gobierno y ni siquiera busca alguna candidatura para tener opositores por lo que no tiene ninguna responsabilidad.

“No va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa”.

Así mismo habló de que hasta con su hijo Jesús Ernesto se han metido, pues con la reciente polémica del sobrenombre “Chocoflan” que le puso el youtuber Chumel Torres, el joven se vio envuelto en una ola de comentarios negativos en su contra sin hacer nada que los ocasiona.

Presidente AMLO y Beatriz Müller caminando de la mano

Beatriz Müller le exigió una disculpa por tales comentarios en contra de su hijo resaltando que no es la primera vez que el comediante de internet se ha visto envuelto en polémicas de este tipo; incluso el IMSS le pidió respeto tras haberse burlado de la muerte de un enfermera.

Pese a todo, AMLO aseguró que hay millones de personas que lo apoyan y lo respaldan, y por ello se mantiene tranquilo y espera que sus opositores dejen de atacar a su familia, pues no tienen nada que ver con su gobierno.

Añadió que “cualquier cosa” es con él, no con su esposa ni sus hijos.