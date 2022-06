AMLO reprueba ataques a su hijo menor es una cobardía

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció este domingo ante los ataques que ha sufrido su hijo menor, Jesús Ernesto, de 15 años de edad, los cuales acusó son una “cobardía” por parte de sus adversarios.

Durante su discurso en la inauguración de la primera etapa del libramiento La Venta-Coyuca, en Acapulco, Guerrero, el mandatario expresó: “imagínense, ayer, mi pobre hijo, que lo amo, que está excedido de peso, ya saben cómo es la edad de adolescencia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía. Si el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”.

Asimismo, López Obrador apuntó: “lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden y no pueden porque no le tienen amor al pueblo”, y agregó que aunque sigan “la campaña las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos”.

¿Qué pasó con el hijo menor de AMLO?

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Jesús Ernesto, hijo menor del presidente se volvió tendencia en redes sociales debido a una fotografía de su última aparición junto a su padre en un campo de béisbol.

Internautas hicieron viral el nombre del hijo de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller por su físico a sus 15 años de edad, hecho que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, incluso políticos, quienes salieron en defensa del menor y recriminaron los ataques.

Hijos de AMLO

El presidente tiene cuatro hijos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel, Gonzálo Alfonso y Jesús Ernesto. Los primeros fueron fruto de su matrimonio con Rocío Beltrán, mientras que el menor, Jesús Ernesto, fue fruto de la relación con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, su actual esposa. El hijo menor de AMLO y la primera dama de México tiene actualmente 15 años y estudia la secundaria.

